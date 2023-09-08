وفاة الأم المثالية لعام 2019 في الدقهلية بعد صراع مع المرض

بعد عمر طويل من العطاء، توفيت وفاء سيد أحمد محمد السرسي، الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019 والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي عن عمر ناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض، إلى أن توفيت اليوم.

وفاة الأم المثالية لعام 2019 في الدقهلية

ونعى العميد حاتم طه، مدير إدارة مرور دمياط، والدته الراحلة، عبر منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي والدته وتشييع الجثمان بقرية شبرا سندي التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، معبرا عن حزنه الشديد لفقدان أمه.

وعاشت وفاء سيد أحمد، قصصا ملهمة من المثابرة والنجاح وتربية الأبناء.

قصص ملهمة للأم المثالية

وجاء في قصتها التي روتها وزارة التضامن الاجتماعي، أنها كانت الابنة الكبرى لوالديها على 7 إخوة، ورفضت الزواج حتى تستطيع مساعدة أمها وأبيها، وتزوجت في سن متأخرة من رجل أرمل يعول 4 أبناء، أكبرهم 11 عاما بعدما توفيت زوجته الأولى أثناء ولادة ابنتها الصغرى.

وكان الزوج يسافر ويترك الأم مع أولاده نظرا لظروف عمله ظلت ترعى أولاده ثلاث سنوات حتى رزقها الله بابنتها الكبرى وبعدها بثلاث سنوات رزقت بالابن الثاني لها.

إنشاء مشروع صغير

وعملت الراحلة والحاصلة على الابتدائية، بمشروع صغير لكي تزيد من دخل الأسرة فقامت بصناعة الطباشير بقوالب يدوية بجانب رعايتها للأبناء، توسع المشروع واستعانت بعدد من نساء القرية الفقراء والأرامل لتساعدهم على الكسب والرزق.

وبعد وفاة زوجها إثر أزمة قلبية ترك لها حمل ثقيل ابنتها الكبرى 5 سنوات، والابن 4 شهور، وبعد أربعة شهور طلبت جدة أبناء الزوج أن تضم أبناء ابنتها المتوفاة إليها فقد أشفقت عليها من الحمل الثقيل.

وكان معاش الزوج صغيرا جدا 46 جنيها يوزع على الأبناء الستة، توسعت الأم في مشروعها بزيادة العمالة النسائية لتساعد أسرتها في تلبية احتياجاتهم، وكانت ترسل لأبناء زوجها جميع احتياجاتهم من مال وطعام فكان هناك ترابط بين جميع الأبناء على الرغم من وفاة الأب.

وكانت الأم أيضا ترعى ولديه تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس طب بشري وأصبحت تقتدي بأمها في المشاركة المجتمعية فأصبحت عضوا في جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، بينما تخرج الابن الثاني في كلية الشرطة وحصل على دكتوراه في العلوم الشرطية ويعمل مدير لإدارة مرور دمياط.