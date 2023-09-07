تنظيم ندوات لتوعية الأسر بقضايا الطفل وكيفية التعامل معها في الدقهلية

عقد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بقاعة الاجتماعات برئاسة المركز، وجاء ذلك بحضور أحمد حجازي، نائب رئيس مجلس المدينة، ومدير إدارة حماية الطفل، ومديري إدارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم، والأزهر والمجتمع المدني، لمناقشة خطة إنجاز لجنة حماية الطفل بالمدينة وأهم بلاغات خط نجدة الطفل ومشاكلها.

أهمية دور الأسرة وضرورة تواجد الأم مع الأبناء

وأكد مجلس مدينة ميت غمر، أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة الإنجاز الشهرية ومهام اللجنة، وتناول أهم القضايا الحالية بالمدينة بواسطة عقد العديد من الندوات لرفع الوعي بين المواطنين، من خلال أعضاء اللجنة، ومن أبرز القضايا التي جرى مناقشتها، هي أهمية دور الأسرة وضرورة تواجد الأم مع الأبناء لفترات طويلة، لتأثيرها الإيجابيا في بناء النشئ وأثر التفكك الأسري على التسرب من التعليم، وسيجري وضع خطط الفترة المقبلة وعمل اجتماعات مع الأسر وأولياء الأمو،ر للحديث عن أهمية نشأة الطفل وكيفية رعايته وتأهيله من قبل متخصصين أكفاء.

تكثيف عقد الندوات لرفع وعي الأسر

وواصل رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، أن من حق كل طفل، أن يعيش حياة كريمة من خلال التعليم والرعاية الصحية والمأكل والملبس وغيرها من الحقوق، والعمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل، مشددًا على ضرورة تكثيف عقد الندوات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الأسر بالموضوعات التي تواجه الطفل بشكل عام وكيفية التعامل معها بشكل يغير من سلوكيات الطفل بطريقة إيجابية وفعالة لضمان النشأة السليمة، كما جرى مناقشة وضع خطط لعلاج المشكلات والقضاء على أسبابها، كما تناول الاجتماع أهم البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل التي يجري متابعتها بشكل عاجل.