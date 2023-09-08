استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة 8-9-2023، في مصر، استقراراً ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقا للبنك التجاري الدولي cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.