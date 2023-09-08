أستاذ إدارة: دعوة مصر للمشاركة بقمة العشرين اعتراف بدورها الريادي عالميا

قال محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مشاركة مصر في قمة العشرين ليست الأولى، مشيرًا الى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يكون متواجدًا في تلك القمة، وذلك على أساس الاعتراف بدور مصر القيادي والريادي في المنطقة ونفوذها الإقليمي، كما أن الاقتصاد المصري يعد من الاقتصادات الناشئة التي يمكن أن تكون داعمة لحركة اللوجيستيات، وحركة النقل والتعاون ما بين الدول المختلفة.

تواجد مصر في قمة العشرين أهمية كبيرة

وأضاف أستاذ الإدارة والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن تواجد مصر في قمة العشرين يمثل أهمية كبيرة، وذلك للاستفادة من موقع مصر الجيوسياسي والجيوستراتيجي، مشيرًا إلى أن مصر استضافت من قبل مؤتمر المناخ، كما أن قضية المناخ هي أول قضية مطروحة على قمة العشرين.

وأشار الى أهمية تواجد مصر في قمة العشرين، خاصة أنها بذلت جهودا كبيرة ونظمت مؤتمرا من المؤتمرات الناجحة على مستوى العالم، واستطاعت خلال هذا المؤتمر أن تضع قواعد عامة وقواعد تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، كما استطاعت رسم خريطة للعالم في هذا المؤتمر على كيفية التعامل مع المناخ.