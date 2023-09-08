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«التعليم»: منع حيازة تليفون بكاميرا أثناء الحصة الدراسية والتدخين بالمدارس

كتب:

أميرة فكري
09:30 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على حظر تواجد أو استخدام الموبايل المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا شرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين، مع توقيع العقوبات على المخالفين.

حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري استعدادا للعام الدراسي 2023/2024، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكل المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات المشددة ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقرارات الذات الصلة، مع ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مكان بارز في المنشأة التعليمية.

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