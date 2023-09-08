أستاذ اقتصاد: دعوة مصر لقمة العشرين يدل أننا نتعامل بشكل متوازن مع العالم

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، أن دعوة مصر لحضور قمة العشرين يعطي دلالة إلى أن الدولة المصرية تتعامل بشكل متوازن مع العالم، مشيرًا إلى أنه في الأمس القريب انضمت مصر إلى تكتل البريكس واليوم تشارك في قمة العشرين، هو ما يؤكد إيمان العالم بأن الدولة المصرية باتت المتحدث الرسمي فعليًا باسم العالم النامي، كما أنها تحمل هموم العالم النامي.

قضية المناخ من أهم قضايا قمة العشرين

وأضاف أستاذ الأقتصاد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية المناخ من بين أهم القضايا التي سيتم إثارتها خلال قمة العشرين، وكذلك إمكانية دعم الدول وتعويض الدول المتقدمة للدول للنامية، مشيرًا الى أن مصر كانت قد أثارت تلك القضية خلال قمة المناخ.

وأشار إلى أن العالم يتهيأ إلى خريطة اقتصادية ووضع اقتصادي جديد تحت مظلة اقتصاد متعدد الأقطاب، إذ أنه باتت هناك قناعة لدى دول العالم أنه لا يمكن أبدًا استمرار العالم بهذه الهوة الكبيرة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما أن التنمية تأتي تحت مظلمة تحقيق المصالح للجميع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية بالنسبة للعالم دون النظر إلى إحداث تنمية لدول العالم النامي.