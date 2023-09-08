مصرع طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 9 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم سيارتين على طريق الفيوم/ اللاهون، قرب قرية دمشقين، مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفيوم- اللاهون قرب قرية دمشقين بدائرة المركز، وإصابة 10 أشخاص بينهم طفلة حالتها خطرة.

مصرع طفلة وإصابة 9 آخرين

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين العشرة لمستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما لفظت طفلة من المصابين أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

جرى إيداع جثة الطفلة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير.