بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين

لقى طفل مصرعه وأصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 60 على الطريق الدولي العلمين- وادي النطرون، في اتجاه العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، مصابي حادث سيارة طريق العلمين الدولي وننشر الأسماء والحالات وهم، صفية محمد مصطفى 54 عاما، من الجيزة، تعاني من اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ويامن محمد جمال 3 أعوام، من الجيزة، وصول جثة هامدة، ويزيد محمد جمال، 3 أعوام، من الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورافعة عبدالعزيز عبده، 65 عاما، من الجيزة، يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وتغريد جمال أنور، 33 عاما، من الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود جمال الدين 35 عاما، من الجيزة يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي العلمين- وادي النطرون إلى موقع الحادث وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.