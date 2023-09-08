مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 5 في حادث مروري على طريق الضبعة- القاهرة

لقى ثلاثة أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، منذ قليل، على طريق الضبعة- القاهرة الإقليمي في الكيلو 190 في اتجاه الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء ضحايا ومصابي حادث سيارة طريق الضبعة

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، ضحايا حادث سيارة طريق الضبعة القاهرة الإقليمي، وهم مريم رمضان محمد 25 سنة من القليوبية تعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وفريدة عاصم محمد 12 سنة من القليوبية تعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وآسر عاصم محمد 6 سنوات من القليوبية، وصول جثة هامدة، وآدم عاصم محمد 9 سنوات من القليوبية وصول جثة هامدة، وأحمد عاصم محمد 13 سنة من القليوبية وصول جثة هامدة، واعتماد عبدالرحيم حامد 60 سنة من القليوبية تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاصم محمد مغربي 41 سنة من القليوبية يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهبة رمضان محمد 32 سنة من القليوبية تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الضبعة القاهرة الإقليمي إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلي جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.