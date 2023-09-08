مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي شابان مصرعهما، خلال سباق دراجات نارية، صباح اليوم الجمعة، على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق محافظة الفيوم، قرب مدخل سنهور، حيث كانا يتسابقان رفقة آخرين، ما أدى لاصطدام دراجتين وانقلابهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

تصادم دراجتين ناريتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أثناء سباق سرعة على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود متوفيين.

مصرع شابين بالحادث

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شابين وهما «أيمن.خ.ع.ص» و«عبد الرحمن.ج.ع.أ»، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.