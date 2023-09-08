مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي في الكيلو 200، قبل الكارتة بـ5 كيلو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق الضبعة القاهرة

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وهم لبيبة محمد عكاشة 73 سنة، من القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالفقرات القطنية والكتف الأيمن وكدمات متفرقة، وسيف الإسلام عبدالنبي السيد، 50 سنة، من القاهرة، يعاني من جرح رضي بالذراع الأيمن، وفاطمة فؤاد سعيد، 48 سنة، من القاهرة، تعاني من اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وعطا محمد محمد عكاشة، 65 سنة، من القاهرة، وصل المستشفى جثة هامدة.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلي جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.