ذهب ومليارات.. معركة غامضة في 3 قارات للفوز بإرث مجموعة فاجنر

بعد وفاة قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ترك خلفه ثروة كبيرة من الذهب والمال تُثير شهية الطامحين لقيادة فاجنر وخاصة المجموعة في إفريقيا، حيث زار وفد روسي بضعة دول إفريقية مطلع سبتمبر، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وترأس نائب وزير الدفاع الروسي، يونس-بك يفكوروف الوفد الذي زار 3 دول إفريقية خلال الأسبوع الماضي، إذ أكد خلال للقاءات مع المسؤولين أن موسكو ستبذل قصاري جهدها لمساعدتهم.

معركة غامضة تجري في 3 قارات

وتحاول روسيا أن توضح أن عملياتها في إفريقيا أصبحت تحت إدارة جديدة، مؤكدة وجود معركة غامضة تجري في 3 قارات من أجل الإمبراطورية شبه العسكرية المربحة، وتحدث مسؤولين دبلوماسيين لكن شرطوا عدم كشف أسمائهم أن هناك ما يشبه «لعبة شد الحبل بين لاعبين رئيسيين في هيكل السلطة في روسيا».

وبحسب التقرير، فإن هناك وكالتي تجسس روسيتين «وكالة الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات الأجنبية» تتنافسان لتولي أعمال فاجنر، بالإضافة إلى أن هناك دلائل تُشير إلى أن جولة يفكوروف لإفريقيا تكشف عن دور قادم للاستخبارات العسكرية الروسية في إفريقيا، وخاصة بوجود الجنرال أندرية أفريانوف، المعروف بقيادته لوحدة نخبة متخصصة بالعمليات العسكرية.

مليارات وذهب يجمعها بريجوجين

وعقب وفاة بريجوجين إثر حادث تحطم طائرة، لجأت بعض الشخصيات الإعلامية المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تشويه سمعته ويقولون أنه كان يجمع المليارات والذهب.