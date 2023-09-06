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استخبارات «الدفاع الأوكرانية» تشكك في مصرع قائد فاجنر: غير متأكدين 100%

كتب:

أحمد عادل موسى
03:29 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين

قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين

شكك جهاز الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية في وفاة قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرته الشهر الماضي، حسب تقرير لشبكة «سكاي نيوز» نقلا عن مصادر استخباراتية لوكالة أنباء أوكرانية، اليوم الأربعاء، قالت فيها «لسنا متأكدين من وفاته بنسبة 100%».

جميع الأسئلة والشكوك لم تُغلق بعد

وقال أندريه يوسوف، ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، إن السلطات الأوكرانية متأكدة من وفاة الرجل الثاني في جماعة فاجنر، ديمتري أوتكين، وعدد آخر من ركاب الطائرة، «لكن بالنسبة لبريجوجين لسنا متأكدين، وجميع الأسئلة والشكوك لم تُغلق بعد».

بودولياك: قائد فاجنر وقع على مذكرة إعدام

كان المستشار فى المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، قال إن بوتين ينتظر اللحظة الحاسمة للتخلص من قائد مجموعة فاجنر، مضيفا أن «بريجوجين وقع على مذكرة إعدامه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو للخروج من موسكو». 

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