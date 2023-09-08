دون دليل.. زيلينسكي يتهم بوتين بقتل قائد مجموعة «فاجنر»

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الورسي، فلاديمير بوتين، هو من يقف وراء مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأدلى الرئيس الأوكراني بتلك التصريحات في مؤتمر بكييف اليوم، دون إعطاء أي دليل يؤكد على أقواله، مضيفًا إن المعلومة الواردة لدينا هي مقتل بريجوجين وليس لدينا أي شيء آخر.

الاستخبارات الأوكرانية: لسنا متأكدين بنسبة 100% من وفاة قائد فاجنر

وفي سياق متصل، تحدث أندرية يوسوف، ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الأول، قائلا «لسنا متأكدين بنسبة 100% من وفاة قائد مجموعة فاجنر، وجميع الأسئلة لم تُغلق بعد».

وأشارت أوكرانيا، أنه بعيدا عن الإعلان عن مقتل بريجوجين في حادث تحطم الطائرة، فإنه قد وقع على وثيقة إعدامه، وأن الرئيس الروسي، بوتين كان ينتظر اللحظة للتخلص منه.

الكرملين: كل ما يقال «محض كذب»

ومن جانبه، خرج الكرملين عن صمته حينها، وذكر أن كل ما يقال ما هو إلا محض كذب، وأنه سُيجري تحقيقًا في جميع الأسباب الممكنة لتحطم الطائرة بما في ذلك احتمالية كون الحادث مدبرًا.

وقد لقى بريجوجين مصرعه فوق منطقة بالقرب من موسكو، عندما سقطت طائرته الخاصة من السماء فوق روسيا، وكان معه 9 أشخاص آخرين من بينهم أحد أقرب حلفائه ديمتري أوتكين.