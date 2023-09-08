تحرير 190 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات مكثفة بالمنوفية 

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنوفية جهودها في ضبط الأسواق من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمخابز، حيث تم تحرير 190 محضرا تموينيا بعد رصد عدد من المخالفات خلال الحملات التي شملت عددا من المراكز على مستوى المحافظة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات على الأسواق.

حملات مكثفة على المخابز والأسواق بمحافظة المنوفية

وأكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية على المخابز والتي تكون في الصباح الباكر نجحت في ضبط عدد من المخالفات والتشديد على الالتزام بالتعليمات الدورية التي تصدرها الوزارة، وكذلك المرور على المحال التجارية في عدد من المراكز على مستوى المحافظة.

تحرير 2000 محضر تمويني خلال أسبوع بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط عدد من السلع الغذائية والمواد البترولية خلال الحملات التموينية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأسبوع تم تحرير فيه أكثر من 2000 محضر تمويني متنوع في القرى والمدن.

وأوضح، أن الحملات التموينية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية سواء أكانت حملات صباحية أو مسائية، مضيفا أن بعض الحملات تكون مكبرة بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن محافظ المنوفية يؤكد دائما على تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري.