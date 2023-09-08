حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي بالزقازيق

وتفصيلا شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة حملة لإزالة تعدي لإقامة كافتريا بالمخالفة وتم رفع كل الإنشاءات والتجهيزات.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة تعدٍ عبارة عن سدد خشبية بمنزل بجانب كوبري الزراعة، وتم تطبيق القانون على المخالفين.

إزالة مبنى بالطوب الدبش على الأرض الزراعية على مساحة 3 قراريط

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالإسدية بإزالة مبنى بالطوب الدبش على الأرض الزراعية على مساحة 3 قراريط واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأزالت رئاسة مدينة القنايات سور بالصاج والسدد مقام بالأخالفة على الأرض الزراعية على مساحة 100 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصالحية القديمة من فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف دور أول على مساحة 80 مترا، وبالوحدة المحلية بالصالحية القديمة تم فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف دور أول على مساحة 77 مترا تقريبا بناحية العكاشات، وتطبيق القانون على المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح إزالات فورية للمنشآت الآيلة للسقوط، حيث تمت إزالة عقار مكون من خمسة أدوار بمنطقة أرض المحلج بمدينة منيا القمح وتمت الإزالة حتى سطح الأرض باسم المواطنة «و.ع.ا» حفاظا على أرواح المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.