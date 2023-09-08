مصدر أمني ينفي صحة مزاعم إخوانية بشأن خطاب يتضمن أعداد قتلى فض رابعة والنهضة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وأكد أن ما تم تداوله عاري تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً، وسبق تداوله خلال العام الماضي وتم نفيه، وأن إعادة تداول ذات الادعاءات يدل على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها.