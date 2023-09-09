قصة أصغر مصحف في مصر.. في حجم عقلة الإصبع وعمره 150 عاما (صور)

بحجم صغير جدا، وداخل علبة صغيرة يظهر عليها القدم، يحتفظ عبده مسعود، بأصغر مصحف، إذ لا يتعدى حجمة 2 سنتيمتر فقط، ولا يكاد يخرجه من الجراب المخصص له إلا لقراءة القرآن، باستخدام عدسة مكبرة من حين لآخر، أو عندما يطلب أحد أصدقائه مشاهدته، باعتباره غير مألوف وجوده بين المواطنين.

قصة أصغر مصحف في مصر

يقول عبده مسعود، إنه ورث المصحف الصغير من والده، ووالده ورثه من جده، ورفض التفريط فيه عندما كان يعمل في السعودية قبل عشرين عاما، حيث عرض عليه أحد أصدقائه شراءه بمبلغ 7 آلاف ريال، ولكنه رفض التفريط فيه بأي مبلغ، مؤكدا أنه أوصى أبناءه بعدم التفريط فيه بعد وفاته والحفاظ عليه.

أصغر مصحف في مصر: عمره 150 سنة

وأضاف «مسعود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصحف حجمه صغير ولكنه يحتوي على القرآن كاملا ويحتوي على فهرس بالصور والدعاء القرآن، مشيرا إلى أنه وفق المكتوب عليه، فإن عمره يقترب من 150 عاما، وهو ما يجعله تحفة نادرة يستمتع الجميع بمشاهدته والاستمتاع به.

وأشار أيضا إلى أنه لا يعلم هل المصحف مطبوع أو مكتوب باليد، ولكن لكي أقرأ فيه كل يومين تقريبا صفحة واحده، أحتاج إلى العدسة المكبرة بجانب نظارتي المكبرة، نظرا لصغر حجم الكلمات وصعوبة القراءة فيه بدون عدسة، قائلا «لازم أقرأ فيه من حين لآخر، وبحافظ عليه جدا داخل علبته لكي لا يتلوث بالتراب أو مؤثرات خارجية».