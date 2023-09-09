ضبط 600 مخالفة تموينية في أسبوع بالدقهلية

كشفت مديرية التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات بلغت 600 مخالفة وجرى تحرير محاضر بالمخالفات مع التحفظ بها.

حملات تموينية بالدقهلية على مدار أسبوع

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين.

وأضافت أنه جرى تحرير العديد من المخالفات التي بلغت نحو 600 مخالفة وجاءت كالآتي:

- يوم الجمعة 8 سبتمبر: جري تحرير محاضر لنحو 80 مخالفة

- يوم الخميس: قامت المديرية بضبط نحو 116 مخالفة وتحرير محاضر بها.

- يوم الأربعاء: جري تحرير العديد من المحاضر بعد ضبط 147 مخالفة

- يوم الثلاثاء: تم تحرير نحو 115 محضرا بعد ضبط العديد من المخالفات التموينية

- يوم الاثنين جري تحرير عدد من المحاضر بعد ضبط 114 مخالفة تموين

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية علي استمرارها في عمل وشن حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية علي الأسواق والمخابز بشكل مستمر من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال ضمان جودة السلع المقدمة لهم.