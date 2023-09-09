موعد نهاية الموجة الحارة.. تبدأ في الانكسار اليوم وتنتهي منتصف الأسبوع

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية موجة حارة شديدة، ضربت العديد من المدن والمحافظات بكافة أنحاء الجمهورية، ليتساءل كثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الموجة الحارة تبدأ حدتها في الانكسار اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر.

بداية انكسار الموجة الحارة

وأضافت منار، أن نهاية الموجة الحارة التي تضرب البلاد ستكون منتصف الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد بداية انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد حول حالة الطقس اليوم، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.