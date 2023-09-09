طقس اليوم: استمرار الموجة الحارة.. والحرارة تصل 45 مئوية في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، مشيرة لاستمرار الموجة الحارة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح حتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم السبت 9-9-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.