تنسيق الدور الثاني يبدأ اليوم.. اعرف الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

يبدأ اليوم السبت تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستمر التقديم حتى يوم الإثنين المقبل.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أبرز الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية من الدور الثاني للراغبين في تنسيق المرحلة الثالثة.

الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة

وتأتي أبرز الأماكن الشاغرة للشعب العلمية كما يلي:

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد

- تربية رياضية بنين العريش

- الفني التجاري بدمياط

- تربية رياضية بنات العريش

- الفني التجاري بالزقازيق

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم بالجيزة

- تربية نوعية فنية مطروح

- تربية شعبة تربية فنية السويس

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

- تربية موسيقية حلوان

- تربية رياضية بنات بني سويف

- معهد عالي خدمة اجتماعيه بكفر صقر شرقية

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

- تربية نوعية فنية سوهاج

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية نوعية موسيقية طنطا

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

- الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

- العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى

- تربية رياضية بنات السويس

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

- المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

- تربية رياضية بنات أسوان

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات

- تربية نوعية فنية بور سعيد

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموة جيزة

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

- الفني التجاري بدمنهور

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

- تربية نوعية فنية دمياط

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- العالي سياحة وفنادق الغردقة

- ك.ت. فني صناعي بور سعيد

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

- الفني للفنادق الإسكندرية

- المعهد الفني التجاري بطنطا

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

- الفني التجاري بالمنصورة