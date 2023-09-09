أماكن تفعيل بطاقات التموين الذكية في القاهرة والجيزة.. 8 مراكز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عناوين أبرز مراكز خدمة المواطنين لتنشيط البطاقات الذكية التموينية بمعرفة الشركات المختصة، وذلك تيسيرًا عليهم.

ويمكن للمواطنين من محافظتي القاهرة والجيزة، تفعيل البطاقات التموينية الذكية، من خلال التوجه إلى أي مركز خدمة وفق المعلن، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

أماكن تنشيط البطاقات التموينية الذكية

وتتعدد عناوين مراكز تفعيل خدمات التموين، في القاهرة والجيزة، كما يلي:

محافظة الجيزة

- البدرشين المجلس المحلي بالبدرشين

- أوسيم مبنى مجلس مدينة أوسيم

- إمبابة إدارة تموين المنيرة الشرقية بنوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالي

- بولاق الدكرور مكتب تموين بولاق بلوك 26 مساكن كفر طهرمس من شارع العشرين أمام رسلان.

مراكز محافظة القاهرة

ومن مراكز محافظة القاهرة ما يلي:

- حلوان بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان

- مركز شباب حدائق للقبة شارع ولي العهد حدائق القبة

- السلام ثانِ مدينة النهضة إدارة تموين السلام 2

- الزاوية الحمراء 10 شارع فاروق يونس بجولر مخبز الحاج محمد أبو آية حي الزاوية الحمراء.