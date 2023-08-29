قيمة الدعم على بطاقات التموين.. المنافذ تستعد لصرف سلع سبتمبر

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات قيمة الدعم على بطاقات التموين خلال شهر سبتمبر المقبل، والمقرر البدء في صرف المقررات التموينية له، بداية من الجمعة 1 سبتمبر.

الدعم على بطاقات التموين

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدعم على بطاقات التموين كما هو بقيمة 50 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس لباقي أفراد البطاقة، كما يشمل الدعم 5 أرغفة يوميا للفرد الواحد حصة الخبز البلدي.

وأشارت المصادر، إلى عدم صحة ما يتردد عن زيادة دعم بطاقات التموين، قائلة: «أي قرار يخص الدعم لابد وأن يصدر أولا من مجلس الوزراء وتطبقه وزارة التموين، واستمرار صرف دعم أصحاب البطاقات كما هو».

وتستعد وزارة التموين، لصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات عن شهر سبتمبر 2023 بداية من الجمعة المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية، كالتالي:

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فرد واحد على سلع بقيمة 50 جنيها.

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردين على سلع بقيمة 100 جنيه.

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 3 أفراد على سلع بقيمة 150 جنيها.

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 4 أفراد على سلع بقيمة 200 جنيه.

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 5 أفراد على سلع بقيمة 225 جنيها.

- تحصل بطاقة التموين المقيد عليها 6 أفراد على سلع بقيمة 250 جنيها.