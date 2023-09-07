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جمعية «الصيد الآلي» بالبرلس: الرئيس كلمة السر في تنمية البحيرة وزيادة الإنتاج

كتب:

خيرالله فؤاد 
11:17 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
البرلس بكفر الشيخ

البرلس بكفر الشيخ

كشف حمدي شرابي ، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تنمية وتطوير البحيرات، والتي من بينها بحيرة البرلس، زادت من إعداد الصيادين العاملين بالبحيرة بنحو 9 آلاف صياد أغلبهم من الشباب.

تعميق بوغاز البرلس والتنمية 

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تعميق بحيرة البرلس من خلال كراكات الحفر البرمائية، وإزالة البوص، والحشائش من داخل المسطح المائي، علاوة على تعميق بوغاز البحيرة، جعل منها مخزون سمكي متنوع وغزير، ووفر العديد من فرص العمل.

ووجه رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، الشكر والعرفان للرئيس السيسي، على ما قدمه من عطاء وتنمية خاصة لقطاع الصيادين خلال السنوات الأخيرة، ووفر فرص عمل لهم ولأسرهم، عقب تنمية بحيرة البرلس، مشيرًا إلى أنه حقا رئيس إنسان، يشعر بأحوال الصيادين.

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