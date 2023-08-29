خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.. اعرفها

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم، وهذا في إطار التيسير على المستفيدين من أصحاب المعاشات، واتباعًا لمنهج الرقمنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

ونستعرض في السطور التالية، خطوات الاستعلام علن زيادة المعاشات 2023، بحسب ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالاسم

- الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنـــــــــــــــا.

- إدخال اسم المستخدم صحيح وهذا شرط أساسي «المستفيد من المعاش».

- وبعد ذلك إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- وثالث خطوة يتمّ فيها تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- سيتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

- وفي حال إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتمّ استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

طرق صرف المعاشات

وأفادت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بوجود عدة طرق يمكن من خلالها صرف المعاشات لجميع المستحقين، تتمثل في:

- ماكينات الصراف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر سيكون يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، بالزيادة المقررة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إبريل الماضي، بنسبة 15% لجميع المستحقين، أي بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى، للشهر السادس على التوالي.