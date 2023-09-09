انطلاق مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية» الـ34 اليوم.. تشارك به 60 دولة

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطمة وزارة الأوقاف في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة».

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ويُعقد المؤتمر بمشاركة لفيف من وزراء ووعلماء ومفتين من ما يقرب من 60 دولة.

وعن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، جاءت كما يلي:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

كما يتناول المؤتمر، جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي، وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر وتأثير بالغين في بناء الوعي بصفة عامة، وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة؛ بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وبعض الوسائل غير التقليدية في الخطاب الديني والثقافي، مثل: الرسوم المتحركة وأثرها في تشكيل ذهن الطفل، وأفلام الرسوم ثلاثية الأبعاد.

المشاركون في المؤتمر

ويعد أبرز الضيوف المشاركين، الشيخ حاتم محمد البكري- فلسطين، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ - السعودية، الشيخ بيت الله ولد أحمد - موريتانيا الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د أحمد بن عبد العزيز الحداد - الإمارات، الدكتور محمد الكعبي - الإمارات، الشيخ محمد أحمد الخلايلة - الأردن، والشيخ عبد الرحمن راشد - البحرين، والشيخ خالد رزق - البرازيل، الشيخ غانم بن هاشم الغانم من قطر.