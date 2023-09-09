إزالة بلكونات عقار في «المنتزه أول» بالإسكندرية لخطورتها على المواطنين

أصدر اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تعليمات بإزالة بلكونات متهالكة وسقطت أجزاء منها في شارع الجيش المتفرع من شارع 46 بمنطقة العصافرة، حرصا على حياة المواطنين.

إزالة بلكونات تشكل خطورة على المواطنين

وقال رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحي قام بالتحرك الفوري فور ورود معلومات تفيد بسقوط بلكونات عقار كائن بناصية شارع 7 مع شارع الجيش المتفرع من شارع 45، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالمعاينة على الطبيعة وجد أن هذه البلكونات تشكل خطورة على حياة المواطنين من المارة أمام العقار مما يهدد الأرواح والممتلكات.

تأمين المرافق في محيط العقار

وأكد أن وحدة الإزالة الفورية بالحي، قامت بعمل حواجز خشبية بعد إتمام أعمال إزالة البلكونات، كما تم التنسيق الميداني من خلال إدارة المتابعة الميدانية مع شركة الكهرباء لتأمين كابل الشبكات الهوائي ونقل الشبكة من العقار المذكور.