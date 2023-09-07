إصابة طفل بنزيف في المخ بعد سقوط مروحة سقف على رأسه ببورسعيد

أصيب طفل بنزيف في المخ بعد سقوط مروحة سقف عليه بالمنزل، الواقع في منطقة عمر من الخطاب في حي الزهور ببورسعيد، وتم نقل الطفل في حالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة له.

إخطار الأمن بالحادث

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، بوصول طفل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتبين أنه يدعي أحمد محمود محمد 5 سنوات، بإدعاء سقوط مروحة سقف على رأسه بالمنزل، الذي يقطن به منطقة عمر بن الخطاب في حي الزهور، وبفحصه تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الجمجمة.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أنّ الطفل كان يجلس بصالة منزله في منطقة عمر بن الخطاب، وسقطت على رأسه مروحة سقف أثناء تشغيلها بسرعة كبيرة، ويجرى استدعاء والدته أو المسؤول برعايته في المنزل.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، واستدعاء المسؤول عن رعاية الطفل لمعرفة ملابسات الواقعة.