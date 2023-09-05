«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع بداية ساعات الصباح، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أمطار على مطروح والسلوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه مع تقدم ساعات النهار، تزداد فرص سقوط الأمطار بنسبة 30% على السواحل الغربية للبلاد، خاصة في مطروح والسلوم والضبعة وسيدي براني، مع استمرار تقدم السحب الممطرة أحيانا على شمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 35- 36.

- العاصمة الإدارية 36- 36.

- بنها 36- 36.

- دمنهور 35- 36.

- وادي النطرون 34- 37.

- كفر الشيخ 35- 36.

- المنصورة 34- 36.

- الزقازيق 35- 37.

- شبين الكوم 35- 36.

- طنطا 35- 36.

- دمياط 33- 34.

- بورسعيد 33 - 34.

- الإسماعيلية 36 - 36.

- السويس 34 - 36.

- العريش 33 - 34.

- رفح 35- 33.

- رأس سدر 33- 37.

- نخل 33- 34.

- كاترين 31- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 33- 34.

- شرم الشيخ 38- 41.

- الإسكندرية 34- 34.

- العلمين الجديدة 33- 33.

- مطروح 31 - 33.

- السلوم 33 - 33.

- سيوة 36 - 36.

- رأس غارب 38- 41.

- الغردقة 38- 41.

- سفاجا 37- 40.

- مرسى علم 38-41.

- شلاتين 39- 42.

- حلايب 35- 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36- 39.

- الفيوم 35- 37.

- بني سويف 34- 36.

- المنيا 35- 37.

- أسيوط 35- 37.

- سوهاج 36- 38.

- قنا 40- 41.

- الأقصر 41- 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39- 40.

- أبو سمبل 41 - 42.