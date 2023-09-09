شروط البناء الجديدة في القرى والمدن.. إجراءات متواصلة منذ 3 سنوات

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات والجهات المختصة متابعة تنفيذ شروط البناء الجديدة في القرى والمدن، إذ تطبق شروط البناء الجديدة في المدن منذ 3 سنوات تقريبًا، أما القرى ينطبق عليها قانون البناء الموحد، وفيما يتعلق بشروط البناء الجديدة السارية في المدن والأحياء فهي تتطلب:

- عقد شهر عقاري مسجل للمالك.

- نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 مترًا يكون بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على ألا تتعدى 75%.

- الارتفاعات للعقار تكون حسب مساحة الشارع، وأقصى ارتفاع أرضي و4 أدوار وفق شروط البناء الجديدة في القرى والمدن ،ويسمح بارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار، وثانيًا: ارتفاع المبنى 12 مترًا يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا، وثالثًا: ارتفاع المبنى يكون 16 مترًا ومكون من أرضي و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا.

- يُشترط وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.

- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر.

- طول الواجهة لا يقل عن 8.5 متر.

- الاستخدام يكون سكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

أوراق مطلوبة في شروط البناء الجديدة في القري والمدن

- يقدم المالك بطاقة أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي.

- صورة السجل الهندسي الخاص بالمهندس المعتمد.

- حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال.

- بيان صلاحية الموقع للبناء مع تقديم 3 نسخ من الرسوم الإنشائية.

- تقديم شهادة المتغيرات المكانية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين.

- صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من النقابة لأى تقارير أو رسومات.

- وثيقة تأمين مرفق بها: (نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة ، تقرير استشاري عن أبحاث التربة، تقرير بسلامة العقارات المجاورة، نوته حسابية معتمدة).

ضوابط إصدار بيان صلاحية وفق شروط البناء الجديدة في القري والمدن

- تقديم طلب مرفق به عنوان وحدود وكروكي قطعة الأرض معتمد من المهندس وصورة البطاقة للمالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي

- تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي.

- يتولى المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية معتمدة وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة.

- بعد اعتماد بيان الصلاحية للموقع تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية.