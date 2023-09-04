إضراب ممثلي هوليوود يؤثر على المهرجانات السينمائية.. عروض الأفلام بلا نجوم

أثرت أزمة إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية على المهرجانات السينمائية حول العالم، إذ غاب عدد كبير من نجوم هوليوود عن عروض أفلامهم المشاركة في المهرجانات بسبب قواعد الإضراب التي تمنعهم من الترويج الإعلامي لأفلامهم، وكانت البداية مع مهرجان فينيسيا السينمائي الذي تقام دورته الـ 80 حاليا وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري.

لم تتمكن النجمة الأمريكية إيما ستون من حضور عرض فيلمها «Poor Things» الذي يحمل توقيع المخرج يورجوس لانثيموس، والذي ينافس في مهرجان فينيسيا السينمائي، وكان الوضع نفسه بالنسبة للنجم برادلي كوبر الذي يشارك في المهرجان كمخرج بفيلم «Maestro» الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار ليونارد بيرنشتاين.

المدير الفني لـ فينيسيا السينمائي: برادلي كوبر قضى ليال بلا نوم بسبب حضور المهرجان

وقال ألبرتو باربيرا، المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي إن برادلي كوبر «قضى بضع ليالٍ بلا نوم»، بسبب مشاركته في المهرجان، حيث كان يحاول حضور المهرجان كمخرج وليس كممثل، لكن الخطوط ربما بدت غير واضحة للغاية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ولم يقتصر الأمر على فينيسا السينمائي، بل امتد إلى مهرجان تورنتو الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر، بعد ما أعلنت أماندا سيفريد قرار عدم حضور عرض فيلمها «Seven Veils» في المهرجان، بالرغم من حصولها على إذن من من قبل نقابة ممثلي الشاشة، للترويج للفيلم الكندي المستقل، إلا أنها ترى أن من غير المناسب التوجه إلى المهرجان في ضوء الإضراب، قائلة: «أنا فخورة جدًا بهذا الفيلم ويؤلم قلبي عدم التواجد بجانب الأشخاص الرائعين الذين ساعدوا في صنع هذا الفيلم الاستثنائي».