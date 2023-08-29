أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 6 جنيهات

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، بشكل دائم للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، والتي تأتي كما يلي:

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

‏‎‏‎‏‎سجل سعر الكيلو من البطاطس في المجمعات الاستهلاكية اليوم نحو 14جنيها.

سجل سعر الطماطم نحو 12.5 جنيه.

وصل سعر البصل الأبيض إلى نحو 21.5 جنيه.

البصل الأحمر سجل نحو 21.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

الكوسة وصل سعرها إلى نحو 16جنيها.

‏‎‏‎‏الخيار وصل إلى نحو 18 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎سجل سعر الجزر نحو 20 جنيها.

وصل سعر الفلفل الرومي إلى نحو 12 جنيهاً.

‏‎‏الباذنجان الأبيض وصل إلى 13.3 جنيه.

الباذنجان العروس سجل نحو 13.5 جنيه.

سجل سعر ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي نحو 23 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الفلفل الألوان وصل إلى نحو 30 جنيها.

استقر سعر البامية عند 50 جنيها.

سجل سعر الليمون نحو 28.5 جنيه.