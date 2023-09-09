أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-9-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-9-2023 في مصر، حيث يشهد سعر الطن استقرارا ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-9-2023 مع توافر كميات جيدة من المعروض، حيث يتراوح سعر الطن بين 1880 جنيها إلى 2145 جنيها، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتقدم «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-9-2023 في السوق المحلي المصري، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت حلوان 1945 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2010 جنيهات للطن.

أسمنت الفهد 1885 جنيها للطن.

أسمنت السهم 1885 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1890 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1890 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت السويس 1935جنيها للطن.

أسمنت السويدي 2145 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1970 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1885 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1880 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1895جنيها للطن