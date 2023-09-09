انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» بالبحيرة غدا.. اعرفي الأماكن

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» غدًا الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك في إدارات «كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادي النطرون - أبو المطامير - رشيد - أبو حمص - المحمودية».

انطلاق حملة حقك تنظمي في البحيرة

وتقدم الحملة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، وتستهدف المرحلة الثانية للمبادرة 27 محافظة، بينها البحيرة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

خدمات تنظيم الأسرة

وأكد وكيل صحة البحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

وأشار «جميعة» إلى تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة، وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة، وستقام هذه الفعاليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.