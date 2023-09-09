هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تتوقع مصرع 1000 شخص في زلزال المغرب

رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS» تقييمها للخسائر المرتبطة بالزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في المغرب، من محتملة إلى خسائر كبيرة محتملة.

تصنيف زلزال المغرب بـ «الإنذار الأحمر»

وأوضحت الهيئة الأمريكية، أنَّ احتمال مقتل 1000 شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، يظل قائما بنسبة 34%، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية المحتملة التي وضعتها تحت تصنيف «الإنذار الأحمر»، مشيرة إلى أنه من المحتمل وقوع أضرار جسيمة.

زلزال المغرب.. توقعات بخسائر اقتصادية قد تصل إلى 2% من الناتج المحلي

ورجحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تكون الكارثة واسعة النطاق، مقدرة وقوع خسائر اقتصادية قد تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى أن سكان المنطقة معرضون للخطر بسبب نوعية المباني السائدة فيها، لافتة إلى أنَّه على الرغم من وجود بعض المباني المقاومة للهزات، فإن هناك الكثير منها عرضة للخطر، لا سيما أنها مبنية من الطوب الطيني غير المسلح.