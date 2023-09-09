خبير اقتصادي: قمة العشرين تنظر إلى مصر كمتحدث رسمي للدول النامية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّ حضور الرئيس السيسي لقمة العشرين المنعقدة حالياً، جاء بدعوة من دولة الصين، وسبقها دعم الهند وإعلان انضمام مصر إلى تكتل «بريكس» بدءاً من 2024، لافتاً إلى الدلالات القوية ونظرة العالم لمصر حالياً على أنها متحدث رسمي للعالم النامي وليس فقط أفريقيا.

عنبر: دور ريادي لمصر في تعزيز التجارة مع أفريقيا

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ العالم يعول على دور مصر فيما يخص تعزيز التبادل التجاري مع القارة الأفريقية على اعتبار مصر هي الممر الشرعي والمدخل الرسمي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

توازن للموقف المصري تجاه القضايا الخارجية

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنَّ حضور قمة العشرين ودعوة مصر للمشاركة فيها يعبر عن مدى التوازن الذي تتعامل به مصر، خاصة والعالم يتهيأ لنظام متعدد الأقطاب بعد الأزمة الروسية وانقسام العالم لمعسكرين، لافتاً إلى أن تكتل بريكس هو المنافس الحالي للغرب ودول أوروبا.

الدولة المصرية تتعامل بقدر كبير من التوازن بين الطرفين، بشكل يعزز المصالح المصرية والدول النامية ككل، ومصر في المنتديات العالمية دوما ما تحمل هموم الدول النامية وتركز على القضايا التي تمثل الهم الأعظم للدول النامية، خاصة قضايا المناخ وإلزام الدول المتقدمة بمسؤوليتها نحو تعزيز تنمية الدول الأخرى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسمتدام والتحول عن مصادر الطاقة التقليدية.