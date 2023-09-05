عاجل.. إزالة 5 طوابق من العقار المائل في مصر القديمة (صور)

قال اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، إنّه جارٍ استمرار إزالة العقار المائل المكون من 10 طوابق وأرضي بـ6 حارة المنفى - كورنيش النيل بمصر القديمة، وأزيلت 5 طوابق مع استكمال الأعمال للإزالة للعقار حتى سطح الأرض، واتباع كل الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على العقارات المجاورة، وعدم تعرضها لأي ضرر.

إخلاءالعقار المائل

وأكد رئيس حي مصر القديمة، إزالة الأدوارالعليا يدويًا، إضافة إلى إخلاء العقار المائل، ونقل السكان وتسليمهم وحدات سكنية ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أنّ العقارالمائل كان مخالفًا وصادر له قرار إزالة.

إعادة الشيء إلى أصله

كما أصحلت أجهزة حي المعادي بالقاهرة كسر ماسورة مياه، وجارٍ استكمال رصف المنطقة الموجود بها الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برفع كفاءة الطرق بنطاق حي المعادي، في إطار أعمال التطوير والصيانة المستمرة بنطاق الحي.