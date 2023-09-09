فتحت وزارة التعليم العالي اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 - 2023 دور ثاني، وراغبين في الالتحاق بالمعاهد والكليات الحكومية، لتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي، هي:

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

- تربية رياضية بنات سوهاج

- تربية رياضية بنين سوهاج

- تربية نوعية فنية سوهاج

- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

- تربية رياضية بنين الفيوم

- تربية رياضية بنات الفيوم

- تربية رياضية بنين المنيا

- تربية رياضية بنات المنيا

- تربية رياضية بنين بني سويف

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية رياضية بنات الإسكندرية

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب كليات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أدبي

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

- تربية رياضية بنين دمياط

- تربية نوعية فنية القاهرة

- تربية نوعية موسيقية القاهرة

- تربية رياضية بنين حلوان

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- تربية رياضية بنات المنصورة

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ

- تربية نوعية موسيقية أسوان

- تربية رياضية بنات أسيوط

- تربية رياضية بنين أسيوط

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

- تربية رياضية بنين جنوب الوادي