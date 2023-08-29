استقرار أسعار البترول عالميا.. والبرميل يسجل 80 دولارا

استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حول 80 دولارًا للبرميل، اليوم، وسط نقص في إشارات تحريك السوق، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من التقارير الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، للحصول على أدلة بشأن توقعات الطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

المزيد من رفع أسعار الفائدة

وواصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بعد أن ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنّ المزيد من رفع أسعار الفائدة أمر ممكن، إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي الصين، ذكرت شركة سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد، أنّ الطلب على المنتجات المحلية في النصف الثاني سيتوسع بوتيرة أبطأ مما كان عليه في النصف الأول.

دعم أسعار النفط

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الوظائف والتضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إضافة إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لكل من الولايات المتحدة والصين.

ومن ناحية العرض، استمرت تخفيضات الإنتاج من قبل منتجي أوبك + «المملكة العربية السعودية، وروسيا في دعم أسعار النفط، رغم تأثير التكهنات بأنّ الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات على إيران وفنزويلا.