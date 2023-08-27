تراجع أسعار البترول العالمية للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية تداولات الأسبوع في البورصات العالمية، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة على التوالي.

استمرار خسائر البترول

ورغم ارتفاعات الأسعار نهاية الأسبوع، إلا إنها لم تكن كافية لتعويض خسائر باقي أيام الأسبوع، لذا حققت أسعار البترول العالمية تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إشارات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

أسعار البترول العالمية

واستقرت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي في تعاملات يوم الجمعة مرتفعة 1٪، لتسجل 79.83 دولار للبرميل، ولكنها ظلت دون مستوى الـ80 دولار للبرميل الرئيسي، كما استقر خام برنت العالمي عند 84.48 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.3٪ في تداولات الجمعة.

ويؤثر عدم اليقين على الأوضاع الاقتصادية العالمية إضافة إلى التعافي البطيء في الصين، واحتمال الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، في مستوى المشتريات.

كما تأثرت أسعار البترول العالمية بإشارات وتصريحات من الاحتياطي الفيدرالي بأنه يعتزم الحفاظ على معدلات الفائدة الأمريكية عالية بقدر اللازم للعودة بالتضخم إلى هدفه الطويل الأمد بنسبة 2% سنويًا، وفق موقع «إنفيستينج».

ويؤثر تخفيضات الإنتاج أو الأزمات الاقتصادية واحتياطيات الدول العظمى اقتصاديا على أسعار البترول العالمية بشكل كبير.