عزيز مرقة: أغنياتي نابعة من تجارب شخصية عشتها وتأثرت بها

تحدث الفنان عزيز مرقة عن الكثير من كواليس أعماله الغنائية التي قدمها على مدار مشواره الفني من خلال ندوة خاصة له بجريدة «الوطن»، ومن بينها أن أغنياته نابعة من تجارب شخصية عاشها وتأثر بها.

وقال عزيز مرقة: «بالفعل أحيانا تكون من تجاربي الشخصية، والتجارب الشخصية قد تكون تجربتك الخاصة أو تجربة شاهدتها وتأثرت بها، وبعض من هذه الأغاني أغنية رجعوني على عمان وبحكي لحالي، فهذه الأغاني تحكي عن غربتي».

عزيز مرقة يتحدث عن كواليس أعماله

وتابع الفنان عزيز مرقة حديثه قائلا: «وهناك أيضا أغاني الاشتياق والندم على عدم الاعتراف بالحب، ولدي أغنية بعنوان: ما بقول آسف، كتبتها لصديق لم أكن أرغب في الاعتذار له».

حفل عزيز مرقة في مهرجان محكى القلعة

يذكر أن الفنان عزيز مرقة أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الذي تم إقامته في قلعة صلاح الدين على مدار 14 يوما وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مدحت صالح وفايا يونان ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وغيرهم.