فرصة أخيرة لطلاب الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج في 8 أماكن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن إتاحة فرصة أخيرة لجميع الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية الذين تقدموا إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج بمدارس الإسكندرية ولم يتم قبولهم سابقا.

فرصة جديدة وأخيرة

وقالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه سيتم منح فرصة أخيرة لمن لم يحالفهم الحظ بالقبول في مراحل التقديم والاختبارات السابقة، وذلك لوجود بعض الأماكن المحدودة في بعض مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية، بنفس الحد الأدنى المعلن لكل مدرسة، ويسمح لمن تقدموا من قبل خلال المراحل السابقة أن يستفيدوا من الفرصة ويتقدموا مرة أخرى في هذه المرحلة.

التقديم في 8 مدارس بالإسكندرية

وأشارت مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج، إلى أن المدارس التي بها أماكن محدودة كالتالي:

1- برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وبنات.

2- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وبنات.

3- محمد نعيم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

4- برج العرب الثانوية الزراعية فني صناعات غذائية بنين وبنات.

5- الشاطبي الميكانيكية ميكاترونيكس سيارات بنين.

6- رشدي الثانوية الصناعية ملابس جاهزة بنات.

7- إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء فني صناعات غذائية بنين.

8- النهضة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وبنات.

مكان وموعد التقديم

وأوضحت المهندسة أمل حسان أنه يمكن للطلبة التقدم لمقابلة شخصية جديدة بمدرستي طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالسيوف، ومدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك يومي الأحد والاثنين 10 و11 سبتمبر الجاري، الساعة 9 صباحا.