تنظيم ملتقى توظيفي في ملوي بالمنيا الثلاثاء المقبل.. شروط التقديم

أعلنت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالمنيا، بالتعاون مع إدارة ملوي التعليمية، ومشروع قوى عاملة مصر بالمحافظة، عن إقامة ملتقى توظيفي الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فرص عمل في شركة الدقهلية للدواجن ومجمع عمال مصر (مصانع متنوعة) وشركات أمن وحراسة، وذلك للشباب الذكور بجميع قرى مركز ملوي والضواحي.

موعد إجراء المقابلات بالملتقى التوظيفي

وقال الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة ملوي التعليمية، في تصريحات لـ«لوطن»، إن موعد إجراء المقابلات سيكون خلال الملتقى التوظيفي الثلاثاء المقبل 12 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحا بقاعة مسرح مدرسة ملوي الزراعية، موضحا أنه في حال وجود استفسارات يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 01026669719 - 01096147257 - 01002320264.

مزايا العمل المتاحة بالملتقى التوظيفي

وأوضح مدير إدارة مركز ملوي التعليمية أن مزايا العمل تشمل الحصول على رواتب مجزية، حوافز انتظام، 8 ساعات عمل يوميا، يوم إجازة في الأسبوع، وسائل مواصلات، تأمينات اجتماعية.

وتشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم لديه موقف من التجنيد، والسن من 18 وحتى 35 عاما، والمؤهل الدراسي المطلوب دبلوم فني، وسيكون مكان العمل بشركة الدقهلية للدواجن بالمنيا، ومجموعة مصانع بالقاهرة.