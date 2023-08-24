انطلاق ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية بحضور رئيس منظمة العمل الدولية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، وإيريك أوشلان، رئيس منظمة العمل الدولية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ملتقى توظيف للشباب المصري، بحضور منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الاسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب، وتأكيده بصفة دائمة على عدم ادخار أي جهد من أجل النهوض بالشباب وتطوير قدراتهم في جميع المناحي.

معسكرات الابتكار ووحدات تطوير الأعمال

وأضاف الوزير، أن العديد من المبادرات والتي تعمل وزارة الشباب والرياضة على تطويرها والتوسع فيها مثل «ريادة الأعمال وتنمية السكان، معسكرات الابتكار ووحدات تطوير الأعمال، برامج طور» والعديد من البرامج الاخرى، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالشباب.

واستكمل أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، ويجري تطويرها بجميع المحافظات.

توفير أقصى خدمات للشباب

من جانبه تقدم اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة التي يقوم بها لتوفير خدمات للشباب في مختلف المجالات.

وأشاد المحافظ بالدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة على الخدمات والبرامج التي تنفذها، مؤكدًا أنها من أكثر الوزارات التي تعمل على الأرض من أجل الشباب المصري، وتقدم الكثير من الحزم والبرامج للشباب.

محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة فرص العمل للشباب

وطالب محافظ الإسكندرية، الشركات بزيادة فرص العمل للشباب، وتعزيز تواجدهم في ملتقيات التوظيف والتي تنفذها الوزارة

ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان، رئيس منظمة العمل الدولية، عن سعادته بالتواجد في افتتاح ملتقى التوظيف، مؤكدًا ان منظمة العمل الدولية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات المختلفة، والتي تقدم أفضل الخدمات.

أعقب الكلمة، جولة تفقدية في الملتقى، ومتابعة الوظائف التي يتم تقديمها للشباب والمتطلبات التي تحتاجها الشركات من الشباب.