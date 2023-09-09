انتشال جثتي طفلين شقيقين غرقا في ترعة بقنا

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، صباح اليوم السبت، غرقا داخل ترعه قرية القمانة بمركز نجع حمادي محافظة قنا، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

غرق طفلين في قنا

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلين شقيقين غرقا داخل ترعة الجبل بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي بقنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انتشال جثتي طفلين من ترعة بقنا

وتمكنت فرقة من قوات الإنقاذ النهري في نجع حمادي، من انتشال جثتي الطفلين الشقيقين وذلك بعد ساعتين من الغرق، وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع «محمد ع. م» 12 عاما، وشقيقه «أحمد ع. م» 9 سنوات، غرقا داخل ترعة الجبل بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي بقنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الغرق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي ببهجورة.