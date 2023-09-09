نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تتاح إلكترونيا لمدة 3 أيام

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على القطاع التنسيق، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيتمّ الكشف عنها خلال فترة زمنية بعد انتهاء أعمال التسجيل لرغبات المرحلة بمدة لا تقل عن 3 أيام، لافتا إلى أن المرحلة تشهد حاليا استقبال الطلاب الراغبين في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق و المستمرة حتى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيم إتاحتها أمام الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتًا إلى أنَّه عقب غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة تبدأ اللجنة العليا في الفرز لرغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقاً للنسب والأعداد المقررة لكل كلية و معهد .

تنسيق الجامعات 2023

وناشد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي الطلاب وـولياء الأمور بمختلف المحافظات من الانسياق خلف مروّجي الإعلانات الوهمية للكيانات التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي وتقدم خدمة تعليمية دون سند قانوني، موضحاً أن كل بيانات المؤسسات التعليمي المعتمدة متاحة عبر منصات الوزارة.