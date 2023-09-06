تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات.. اعرفه قبل غلق باب التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا الخميس هو آخر يوم للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات، وناشدت الطلاب في الأقسام المختلفة من الدبلومات بسرعة التنسيق وتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد التي يريدونها.

ويبحث الطلاب في تلك الفترة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات، لمعرفة الكلية التي سيلتحقون فيها، وهو ما كشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات

وذكرت الوزارة، الحدود الدنيا لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات، حيث يعد الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات هو 60% فأكثر لكليات (الخدمة الاجتماعية- التجارة - والصناعي- السياحة والفنادق - دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة)، و75% فأكثر للمعاهد الفنية للتمريض، التابعة للجامعات، والمعاهد التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز الكليات والمعاهد العليا المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، بعد معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات.

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد