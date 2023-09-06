تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات.. اعرف المؤشرات والحدود الدنيا

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن أعمال تنسيق الدبلومات الفنية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، ويمكن للطلاب معرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات عبر الموقع.

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقع يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة والتي من المقرر أن تنتهي 14 سبتمبر الجاري، حيث يبحث الطلاب عن التوقعات والمؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات، خاصة بعد أن كشف تحليل شرائح مجاميع الشهادات الفنية قرب الحدود الدنيا للالتحاق والقبول من العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية التوقعات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات من واقع تنسيق العام الماضي والحدود الدنيا التي جرى الإعلان عنها وهي كالتالي:

معهد فني صحى إمبابة 96.57

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 96.57

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.57

تربية حلوان 96.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.49

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.28

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 96.14

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 96.14

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 96.07

معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 96.07

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.00

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 95.85

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.78

المعهد العالي للهندسة ببلبيس 95.71

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 95.64

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.35

اقتصاد منزلي حلوان 94.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.38

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 94.00

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 93.92

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85

اقتصاد منزلي العريش 93.68

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.57

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة 92.85

معهد فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 92.28

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 91.83

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة 91.28

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 90.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 89.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الدلتا التكنولوجية 88.14

الفني لترميم الآثار بالأقصر 87.57

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 87.42

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ببني سويف التكنولوجية 86.92

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 84.42

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 83.42

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 83.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 82.71

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.71

آثار القاهرة 82.22

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 82.17

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 82.01

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 81.28