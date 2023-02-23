«التثاقف» و«التثوير» أحدث إجازات مجمع اللغة العربية

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة مجموعة من الكلمات الجديدة، والمقدمة من أعضاء المجمع بهدف توضيح الدلالات الجديدة لهذه الكلمات والحاجة لاستعمالها في اللغة المعاصرة.

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

وقال المجمع في بيان صحفي: -تَتَلْمَذَ فلانٌ على فلان: أَخَذَ عنه العِلْمَ فصار تلميذًا له. وجه الاعتراض: لم يردْ هذا الاستعمالُ فى المعاجمِ العربيةِ القديمةِ ولا في المعجمَيْنِ: الكبير والوسيطِ.

وجه الإجازة: جاء في لسانِ العربِ لابن منظور: "التلاميذً: الخدمُ والأتباعُ، واحدهم تلميذ". وفى المعجم الكبير: "تَلْمَذَ فلانٌ لفُلانٍ: صار تلميذًا له"، وفى المعجم الوسيط: "تَلْمَذَ لفلانٍ وعِنْدَه: كان له تلميذًا". ولا مانعَ من استعمالِ "تَتَلْمَذَ فلانٌ على فلان"؛ توسعةً في اللغةِ، واستكمالًا للمادة، وللحاجةِ إليه في الاستعمالِ المعاصرِ.

مقدِّم الموضوع الدكتور : محمد رجب الوزير (عضو المجمع)

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

-التثوير. يقال: تثوير التعليم، أي: القيام بثورة لإصلاحه أو تغييره تغييرًا جذريًّا. وجه الاعتراض: لم يرد هذا المعنى في المعاجم. وجه الإجازة: جاء في المعاجم: ثوَّرت الأمرَ أي بحثته بعمق وقلبته على وجوهه بدقة، ومنه أيضًا: "ثَوَّرَ القرآنَ: أي بحث عن معانيه وعلمه".

وهذا المعنى العام ملحوظ في الاستعمال الحديث؛ إذ تثوير التعليم أو تثوير الزراعة مثلًا يعني تحريك أمورهما بشدة وعمق وتقليب أوضاعهما تقليبًا شاملًا للوصول إلى التغيير المنشود.

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

- التثاقف: تبادل الثقافات، وتأثير بعضها في بعض. يقال: سادت روح التثاقُف بين الشعوب، وجه الاعتراض: لم تذكر المعاجم كلمة "تثاقُف" بهذه الدلالة. وجه الإجازة: تدور معاني الجذر "ث ق ف" في الفصحى حول تقويم العِوَج، والحذق والمهارة.

وفي العصر الحديث اتَّسع مدلول الجذر وما اشتُق منه اتساعًا عظيمًا، بما حملته كلمة الثَّقافة من معانٍ محدثة، ومن معاني "تفاعل" المشاركة؛ ومن ثم فالكلمة جارية على ما جرت عليه العرب في مباني كلامها ومعانيه.

مقدِّم الموضوعين السابقين: الدكتور محمد حسن عبدالعزيز (عضو المجمع).